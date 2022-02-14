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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Джонсон і Байден вважають, що вікно можливості запобігти конфлікту в Україні зберігається — Даунінг-стріт

Джонсон і Байден вважають, що вікно можливості запобігти конфлікту в Україні зберігається — Даунінг-стріт

Київ • УНН

 • 23061 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з президентом США Байденом у понеділок увечері щодо ситуації в Україні, в ході якої лідери "погодилися, що залишається вікно для дипломатії та для Росії, щоб вона відступила від своїх загроз щодо України", заявив представник Даунінг-стріт, повідомляє УНН.

Цитата

"Прем'єр-міністр та президент Байден розповіли один одному про свої нещодавні дискусії з іншими світовими лідерами. Вони погодилися, що залишається вікно для дипломатії і для того, щоб Росія відступила від своїх загроз на адресу України, — заявив представник Даунінг-стріт. — Лідери підкреслили, що будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до затяжної кризи для Росії з далекосяжною шкодою як для Росії, так і для всього світу. Вони погодилися з тим, що західні союзники повинні залишатися єдиними перед російськими загрозами, включаючи запровадження значного пакету санкцій у разі ескалації російської агресії. Вони також підтвердили необхідність того, щоби європейські країни знизили свою залежність від російського газу, крок, який більше, ніж будь-який інший, завдав би удару в серце стратегічних інтересів Росії".

Деталі

За даними Даунінг-стріт, Джонсон і Байден "домовилися залишатися в тісному контакті" з розвитком ситуації в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідери ЄС розглядають можливість проведення саміту щодо України цього тижня — Financial Times

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