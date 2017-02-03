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Financial Times

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Джекпот лотереи "Мегалот" достиг почти 12,5 млн грн

Киев • УНН

 • 4560 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Джекпот лотереи "Мегалот" составляет уже 12,35 млн грн, а "Мегаприз" - 5 млн 950 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Джекпот лотереи "Мегалот" достиг почти 12,5 млн грн

Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится завтра на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.

По данным "М.С.Л.", во время розыгрыша прошлого тиража (№1610 от 1 февраля 2017 года) максимальная сумма выигрыша составила почти 14 тыс. гривен. Однако джекпот и Мегаприз пока сорвать не удалось.

Условия лотереи таковы: Мегаприз - приз за 6 угаданных чисел; Мегаджекпот - приз за 6 угаданных чисел и Мегашарик.

Размер выигрыша за три угаданных числа составляет 20-40 гривен, за 4 числа - 150-350 грн, за 5 чисел - 5000-20 000 грн, но в любом случае зависит от объема принятых ставок на тираж и количества игроков, которые угадали соответственно 3, 4 или 5 цифр. При этом сделать ставки можно онлайн.

Напомним, прошлый Мегаприз лотереи "Мегалот" в размере 2,5 млн выиграл Александр из Киева в апреле 2016 г. Свою ставку он сделал по адресу ул. Оноре де Бальзака, 70, используя функцию "автоставки", когда компьютер самостоятельно выбирает числа.

Как ранее сообщал "М.С.Л"., за все время проведения лотереи "Мегалот" игроками было выиграно более 270 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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