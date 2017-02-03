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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 56015 перегляди

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Джекпот лотереї “Мегалот” сягнув майже 12,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Джекпот лотереї “Мегалот” становить вже 12 млн 350 тисяч грн, а “Мегаприз” – 5 млн 950 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Джекпот лотереї “Мегалот” сягнув майже 12,5 млн грн

Розіграш чергового тиражу лотереї відбудеться завтра на Першому національному телеканалі України о 22:40.

За даними “М.С.Л.”, під час розіграшу минулого тиражу (№1610 від 1 лютого 2017 року) максимальна сума виграшу становила майже 14 тисяч гривень. Однак джекпот та Мегаприз поки зірвати не вдалося.

Умови лотереї такі: Мегаприз - приз за 6 вгаданих чисел; Мегаджекпот - приз за 6 вгаданих чисел та мегакульку.

Розмір виграшу за три вгаданих числа становить 20-40 гривень, за 4 числа - 150-350 грн, за 5 чисел - 5000-20 000 грн, але в будь-якому випадку залежить від обсягу прийнятих ставок на тираж та кількості гравців, які вгадали відповідно 3, 4 або 5 чисел. При цьому зробити ставки можна онлайн.

Нагадаємо, минулий Мегаприз лотереї “Мегалот” у розмірі 2,5 млн виграв Олександр з Києва у квітні 2016 року. Свою ставку він зробив за адресою вул. Оноре де Бальзака, 70, використовуючи функцію “автоставки”, коли комп’ютер самостійно обирає числа.

Як раніше повідомляв “М.С.Л”., за весь час проведення лотереї “Мегалот” гравцями було виграно понад 270 млн грн.

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