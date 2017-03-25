Двое военных погибли в результате обстрелов Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Под обстрелами в Луганской области погибли двое военнослужащих, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
Вчера днем двое украинских военнослужащих погибли в результате вражеского обстрела с 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи сел Троицкое и Новоалександровка Попаснянского района.
Кроме того, боевики 12 раз нарушали “режим тишины” вдоль линии разграничения.
В частности, в направлении города Попасная, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое 10 раз применялись 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
По позициям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района противник использовал 82-мм минометы и стрелковое оружие.
В направлении пгт Станица Луганская открывался огонь из стрелкового оружия.
Кроме того, в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки под обстрел попала карета скорой вблизи Станицы Луганской.
Как сообщал УНН, тайник с российским оружием нашли в зоне АТО.