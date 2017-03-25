Двоє військових загинули внаслідок обстрілів Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Під обстрілами на Луганщині загинули двоє військовослужбовців, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
Вчора вдень двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок ворожого обстрілу з 82-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу сіл Троїцьке і Новоолександрівка Попаснянського району.
Крім того, бойовики 12 разів порушували “режим тиші” вздовж лінії розмежування.
Зокрема, у напрямку міста Попасна, сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Троїцьке 10 разів застосовувалися 82-мм міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
По позиціях сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району противник використовував 82-мм міномети та стрілецьку зброю.
У напрямку смт Станиця Луганська відкривався вогонь зі стрілецької зброї.
Крім того у відомстві відзначили, що минулої доби під обстріл потрапила карета швидкої поблизу Станиці Луганської.
Як повідомляв УНН, схованку з російською зброєю знайшли в зоні АТО.