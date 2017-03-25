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Двоє військових загинули внаслідок обстрілів Луганщини

Двоє військових загинули внаслідок обстрілів Луганщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Під обстрілами на Луганщині загинули двоє військовослужбовців, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.

Вчора вдень двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок ворожого обстрілу з 82-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу сіл Троїцьке і Новоолександрівка Попаснянського району.

Крім того, бойовики 12 разів порушували “режим тиші” вздовж лінії розмежування.

Зокрема, у напрямку міста Попасна, сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Троїцьке 10 разів застосовувалися 82-мм міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

По позиціях сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району противник використовував 82-мм міномети та стрілецьку зброю.

У напрямку смт Станиця Луганська відкривався вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того у відомстві відзначили, що минулої доби під обстріл потрапила карета швидкої поблизу Станиці Луганської.

Як повідомляв УНН, схованку з російською зброєю знайшли в зоні АТО.

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