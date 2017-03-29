Двое военных погибли в зоне АТО вследствие обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, боевики продолжают обстреливать позиции украинских войск по всей линии разграничения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Попасная с запрещенного минскими договоренностями вооружения - минометов калибра 120 мм, тяжелые осколочные ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что раненого бойца срочно доставили в Попаснянскую городскую больницу, впрочем спасти его жизнь врачам не удалось.
Также, в результате боевых действий погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении, недалеко от населенного пункта Луганское.
"По предварительной информации, военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера", - сообщили в пресс-центре.
Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. В течение дня на разных направлениях зафиксировано применение противником тяжелого вооружения: артиллерии 122мм, минометов калибра 120 мм и 82мм.