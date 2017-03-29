Двое военных погибли в зоне АТО вследствие обстрелов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44187 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103289 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158624 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117373 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117108 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112902 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104533 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107142 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103629 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154138 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Двое военных погибли в зоне АТО вследствие обстрелов

Двое военных погибли в зоне АТО вследствие обстрелов

Киев  •  УНН

 • 11073 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, боевики продолжают обстреливать позиции украинских войск по всей линии разграничения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Попасная с запрещенного минскими договоренностями вооружения - минометов калибра 120 мм, тяжелые осколочные ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что раненого бойца срочно доставили в Попаснянскую городскую больницу, впрочем спасти его жизнь врачам не удалось.

Также, в результате боевых действий погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении, недалеко от населенного пункта Луганское.

"По предварительной информации, военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера", - сообщили в пресс-центре.

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. В течение дня на разных направлениях зафиксировано применение противником тяжелого вооружения: артиллерии 122мм, минометов калибра 120 мм и 82мм.

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