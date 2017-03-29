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Двоє військових загинули у зоні АТО внаслідок обстрілів

Двоє військових загинули у зоні АТО внаслідок обстрілів

Київ • УНН

 • 11079 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ по всій лінії розмежування, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Попасна із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів калібру 120мм, важкі осколкові поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що пораненого бійця терміново доправили до Попаснянської міської лікарні, втім врятувати його життя лікарям не вдалося.

Також, внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, неподалік населеного пункту Луганське.

"За попередньою інформацією, військовослужбовець загинув від кулі ворожого снайпера", - повідомили у прес-центрі.

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Впродовж дня на різних напрямках зафіксовано застосування противником важкого озброєння: артилерії 122мм, мінометів калібру 120мм та 82мм.

Українські Національні Новини

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