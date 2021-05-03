Двое украинцев осуществили результативные действия в матче чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В первом туре плей-офф 2 чемпионата Бельгии "Гент" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука и полузащитника Романа Безуса дома принимал "Мехелен", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
Украинский форвард сыграл полный поединок и отметился 75-м забитым мячом в рамках бельгийского первенства, который, впрочем, принес лишь ничью его команде — 2:2.
Голевой передачей хозяев отличился еще один украинец — Роман Безус. Полузащитник был заменен на 73 минуте баталии.
За “Мехелен” на правах аренды выступает Марьян Швед, который в этом матче он остался на скамейке запасных.
С 26-ю пунктами “Гент” занимает второе место в турнирной таблице плей-офф 2 О Лиги.
Что предшествовало этому
Яремчук оформил дубль в победной игре за “Гент”.