Двое украинцев осуществили результативные действия в матче чемпионата Бельгии

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В первом туре плей-офф 2 чемпионата Бельгии "Гент" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука и полузащитника Романа Безуса дома принимал "Мехелен", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Украинский форвард сыграл полный поединок и отметился 75-м забитым мячом в рамках бельгийского первенства, который, впрочем, принес лишь ничью его команде — 2:2.

Голевой передачей хозяев отличился еще один украинец — Роман Безус. Полузащитник был заменен на 73 минуте баталии.

За “Мехелен” на правах аренды выступает Марьян Швед, который в этом матче он остался на скамейке запасных.

С 26-ю пунктами “Гент” занимает второе место в турнирной таблице плей-офф 2 О Лиги.

Что предшествовало этому

Яремчук оформил дубль в победной игре за “Гент”.

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