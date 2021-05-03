Двоє українців здійснили результативні дії у матчі чемпіонату Бельгії

Деталі

Український форвард відіграв повний поєдинок і відзначився 75-м забитим м’ячем у рамках бельгійської першості, який, утім, приніс лише нічию його команді — 2:2.

Гольовою передачею за господарів відзначився ще один українець — Роман Безус. Півзахисник був замінений на 73 хвилині баталії.

За "Мехелен" на правах оренди виступає Мар'ян Швед, який в цьому матчі він залишився на лавці запасних.

Із 26-ма пунктами "Гент" посідає друге місце в турнірній таблиці плей-офф 2 Про Ліги.

Що передувало цьому

Яремчук оформив дубль у переможній грі за "Гент".