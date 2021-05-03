Двоє українців здійснили результативні дії у матчі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У першому турі плей-офф 2 чемпіонату Бельгії "Гент" нападника національної збірної України Романа Яремчука та півзахисника Романа Безуса вдома приймав "Мехелен", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Український форвард відіграв повний поєдинок і відзначився 75-м забитим м’ячем у рамках бельгійської першості, який, утім, приніс лише нічию його команді — 2:2.
Гольовою передачею за господарів відзначився ще один українець — Роман Безус. Півзахисник був замінений на 73 хвилині баталії.
За "Мехелен" на правах оренди виступає Мар'ян Швед, який в цьому матчі він залишився на лавці запасних.
Із 26-ма пунктами "Гент" посідає друге місце в турнірній таблиці плей-офф 2 Про Ліги.
Що передувало цьому
Яремчук оформив дубль у переможній грі за "Гент".