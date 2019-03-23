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Двое украинцев попали в зачетную зону мужского спринта этапа КС по биатлону

Киев • УНН

 • 8637 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В норвежском Холменколлене прошел мужской спринт заключительного этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН.

Двое украинцев попали в зачетную зону мужского спринта этапа КС по биатлону

Чемпион мира от Украины Дмитрий Подручный несмотря на только один промах финишировал в третьем десятке — 29-й (1). Артем Прима замкнул очковую зону — 40-й (2). Зато Сергей Семенов и Виталий Труш оказались далеко во второй части финишеров — Семенов (3) 86-й, а Труш (5) — 100-й.

Победителем оказался хозяин этапа Йоханнес Бё (1), серебряным призером стал итальянец Лукас Хофер (0) +31,7 сек, “бронза” за французом Майе (0) 35 с.

Заметим, что в общем зачете Кубка мира Подручный опустился на восемнадцатую позицию, но сохраняет все шансы на то, чтобы впервые в карьере финишировать в топ-двадцатке тотала. В Кубке наций наша команда окончательно оформила 10-ю позицию, и в следующем сезоне вернет себе право делегировать на старт в гонках Кубка мира по пять спортсменов.

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