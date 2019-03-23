Двоє українців потрапили в залікову зону чоловічого спринту етапу КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В норвезькому Холменколлені пройшов чоловічий спринт заключного етапу Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН.
Чемпіон світу від України Дмитро Підручний попри тільки один промах фінішував у третьому десятку — 29-й (1). Артем Прима замкнув очкову зону — 40-й (2). Натомість Сергій Семенов та Віталій Труш опинилися далеко в другій частині фінішерів — Семенов (3) 86-й, а Труш (5) — 100-й.
Переможцем виявився господар етапу Йоханнес Бьо (1), срібним призером став італієць Лукас Хофер (0) +31,7 с, “бронза” за французом Майе (0) +35 с.
Зауважимо, що у загальному заліку Кубку світу Підручний опустився на 18-у позицію, але зберігає всі шанси на те, щоб вперше в кар’єрі фінішувати в топ-двадцятці тотала. У Кубку націй наша команда остаточно оформила 10-ту позицію, і в наступному сезоні поверне собі право делегувати на старт в гонках Кубка світу по п’ять спортсменів.