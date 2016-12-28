Двое украинских моряков арестованного в Ливии судна вернулись домой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Двое украинский членов экипажа судна, которое арестовали в марте этого года в Ливии, вернулись в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Благодаря комплексным мерам МИД и Посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины, членов экипажа судна, которое в марте 2016 года было арестовано в г. Мисурата (Государство Ливия)", - говорится в сообщении.