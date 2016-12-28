Двое украинских моряков арестованного в Ливии судна вернулись домой

"Благодаря комплексным мерам МИД и Посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины, членов экипажа судна, которое в марте 2016 года было арестовано в г. Мисурата (Государство Ливия)", - говорится в сообщении.