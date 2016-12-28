Двоє українських моряків із арештованого у Лівії судна повернулись додому
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Двоє українців-членів екіпажу судна, яке арештували у березні цього року в Лівії, повернулись до України. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
“Завдяки комплексним заходам МЗС і Посольства України в Туніській Республіці 28 грудня 2016 року забезпечено повернення на Батьківщину двох громадян України-членів екіпажу судна, яке у березні ц.р. було заарештовано в м.Місурата (Держава Лівія)”, — йдеться у повідомленні.