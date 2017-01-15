Двое теннисистов получили дисквалификации за ставки

Румын Михаита Дамиан дисквалифицирован на год и оштрафован на 5 тыс. евро за то, что с ноября 2011 года по февраль 2013 сделал почти 200 ставок.

Зато австралиец Калум Паттергилл в течение шести месяцев не выйдет на корт и заплатит на 10 тыс. долларов наказание за то, что в период с мая 2012 года по ноябрь 2014 годы сделал почти 300 ставок. При этом наказание К.Паттергилла будет сокращено вдвое, если по 11 июня он не будет нарушать правила.

Отмечается, что ни один из теннисистов не ставил на матчи со своим участием.

Напомним, что срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой истечет 25 апреля 2017.