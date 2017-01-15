Двоє тенісистів отримали дискваліфікацію через ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Двоє тенісистів, що не входять в топ-100 рейтингу АТР, дискваліфіковані через ставки на тенісні матчі, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
Румун Міхаіта Даміан дискваліфікований на рік і оштрафований на 5 тис. євро за те, що з листопада 2011 року по лютий 2013 зробив майже 200 ставок.
Натомість австралієць Калум Паттергілл протягом шести місяців не вийде на корт і заплатить на 10 тис. доларів покарання за те, що в період з травня 2012 року по листопад 2014 роки зробив майже 300 ставок. При цьому покарання К.Паттергілла буде скорочено вдвічі, якщо до 11 червня він не буде порушувати правила.
Зазначається, що жоден з тенісистів не ставив на матчі зі своєю участю.
Нагадаємо, що термін дискваліфікації російської тенісистки Марії Шарапової сплине 25 квітня 2017 року.