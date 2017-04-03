Два человека погибли в больнице Санкт-Петербурга в результате взрыва в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Мариинской больнице погибли два человека, которые были туда доставлены в результате взрыва в метрополитене, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В Мариинскую больницу были доставлены 11 человек, из них двое были доставлены в состоянии клинической смерти, они погибли. Два человека сейчас находятся в операционных, другие - в отделениях", - сообщила представитель больницы.
Как сообщал УНН, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.
Из официальных источников известно о 50 пострадавших.
По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.
В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.