Двоє осіб загинуло у лікарні Санкт-Петербурга внаслідок вибуху у метро

"У Маріїнську лікарню були доставлені 11 осіб, з них двоє були доставлені в стані клінічної смерті, вони загинули. Двоє людей зараз знаходяться в операційних, інші - в відділеннях", - повідомила представниця лікарні.

Як повідомляв УНН, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.

У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.