Двоє осіб загинуло у лікарні Санкт-Петербурга внаслідок вибуху у метро
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Маріїнській лікарні загинуло двоє осіб, яких було туди доставлено внаслідок вибуху в метрополітені, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"У Маріїнську лікарню були доставлені 11 осіб, з них двоє були доставлені в стані клінічної смерті, вони загинули. Двоє людей зараз знаходяться в операційних, інші - в відділеннях", - повідомила представниця лікарні.
Як повідомляв УНН, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.
З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.
Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.
У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.