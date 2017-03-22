Два человека погибли в результате давки в школе в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По меньшей мере два человека погибли в результате давки в начальной школе провинции Хэнань в центральном Китае, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Как отмечается, более 20 школьников получили травмы и были госпитализированы.
Инцидент произошел утром в среду примерно в 8:30 в третьей экспериментальной начальной школе уезда Пуян провинции Хэнань, когда школьники шли в туалет.
Причина инцидента расследуется.
Напомним, в начале марта в результате ДТП в Китае погибли 10 человек и 38 были травмированы.