Два человека погибли в результате давки в школе в Китае

Как отмечается, более 20 школьников получили травмы и были госпитализированы.

Инцидент произошел утром в среду примерно в 8:30 в третьей экспериментальной начальной школе уезда Пуян провинции Хэнань, когда школьники шли в туалет.

Причина инцидента расследуется.

Напомним, в начале марта в результате ДТП в Китае погибли 10 человек и 38 были травмированы.