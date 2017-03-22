Двоє людей загинули внаслідок тисняви у школі в Китаї

Як зазначається, більше 20 школярів отримали травми і були госпіталізовані.

Інцидент стався вранці у середу приблизно о 8:30 в третій експериментальній початковій школі повіту Пуян провінції Хенань, коли школярі йшли в туалет.

Причина інциденту розслідується.

Нагадаємо, на початку березня внаслідок ДТП в Китаї загинули 10 людей і 38 були травмовані.