Двое мужчин утонули в канализационной выгребной яме в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Вчера, 20 января, в 14:30 в оперативно-координационный центр Управления поступила информация о том, что во время проведения работ по очистке канализационной трубы на территории заведения общественного питания на улице Соборной в г. Шпола в редких нечистотах утонули двое мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.
Как стало известно, работая в затопленном жидкими нечистотами коллекторе глубиной около 4 м одному из рабочих стало плохо и он потерял сознание. На помощь бросился его коллега, однако надышавшись парами, тоже пошел на дно.
После откачки около 16 куб. м нечистот специалисты Шполянской пожарно-спасательной части, прибыв на место происшествия, подняли тела погибших на поверхность.
Напомним, 21 января в 12:18 в Одессе на ул.Бугаевской, 1 произошло возгорание кровли и помещения раздевалки на 2 этаже цеха производственного здания мебельной фабрики на площади 200 кв.м.