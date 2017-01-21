Двое мужчин утонули в канализационной выгребной яме в Черкасской области

Как стало известно, работая в затопленном жидкими нечистотами коллекторе глубиной около 4 м одному из рабочих стало плохо и он потерял сознание. На помощь бросился его коллега, однако надышавшись парами, тоже пошел на дно.

После откачки около 16 куб. м нечистот специалисты Шполянской пожарно-спасательной части, прибыв на место происшествия, подняли тела погибших на поверхность.

Напомним, 21 января в 12:18 в Одессе на ул.Бугаевской, 1 произошло возгорание кровли и помещения раздевалки на 2 этаже цеха производственного здания мебельной фабрики на площади 200 кв.м.