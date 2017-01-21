Двоє чоловіків втопилися у каналізаційній вигрібній ямі на Черкащині

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Вчора, 20 січня, о 14:30 до оперативно-координаційного центру Управління надійшла інформація про те, що під час проведення робіт з очищення каналізаційної труби на території закладу громадського харчування на вулиці Соборній в м.Шпола в рідких нечистотах утонули двоє чоловіків. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.

Як стало відомо, працюючи у затопленому рідкими нечистотами в колекторі глибиною близько 4 м одному із робітників стало зле і він втратив свідомість. На допомогу кинувся його колега, проте надихавшись парами, теж пішов на дно.

Після відкачування близько 16 куб. м нечистот фахівці Шполянської пожежно-рятувальної частини, які прибув на місце події, підняли тіла загиблих на поверхню.

Нагадаємо, 21 січня о 12:18 в Одесі по вул.Бугаївська, 1 виникло загоряння крівлі та приміщення роздягальні на 2 поверсі цеху виробничої будівлі меблевої фабрики на площі 200 кв. м.

Українські Національні Новини

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