Двоє чоловіків втопилися у каналізаційній вигрібній ямі на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Вчора, 20 січня, о 14:30 до оперативно-координаційного центру Управління надійшла інформація про те, що під час проведення робіт з очищення каналізаційної труби на території закладу громадського харчування на вулиці Соборній в м.Шпола в рідких нечистотах утонули двоє чоловіків. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.
Як стало відомо, працюючи у затопленому рідкими нечистотами в колекторі глибиною близько 4 м одному із робітників стало зле і він втратив свідомість. На допомогу кинувся його колега, проте надихавшись парами, теж пішов на дно.
Після відкачування близько 16 куб. м нечистот фахівці Шполянської пожежно-рятувальної частини, які прибув на місце події, підняли тіла загиблих на поверхню.
Нагадаємо, 21 січня о 12:18 в Одесі по вул.Бугаївська, 1 виникло загоряння крівлі та приміщення роздягальні на 2 поверсі цеху виробничої будівлі меблевої фабрики на площі 200 кв. м.