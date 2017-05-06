Двухлетний малыш в Ровенской выпал из окна общежития и не травмировался

Правоохранители выяснили, что в доме ребенок был вместе с мамой. Женщина уверяет, что на несколько минут вышла в подъезд, а когда вернулась, сына в доме не было. О том, что ее сын выпал из окна, женщине сообщил сосед, который нашел ребенка на огороде возле дома.

Вероятно, малыш вылез в открытое настежь окно и упал на недавно вскопанную грядку. Рыхлая почва смягчила приземление, и ребенок не травмировался.

Напомним, мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 7-го этажа больницы в Харькове. Информация о происшествии поступила в Немышлянское отделение полиции 3 мая около 6:30.