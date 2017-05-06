Дворічний малюк на Рівненщині випав з вікна гуртожитку та не травмувався
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 травня. УНН. Щасливий випадок трапився вчора в райцентрі Дубно, де з вікна третього поверху гуртожитку випав хлопчик. Після падіння дитина не постраждала, повідомили УНН у Дубенському райвідділі поліції.
Правоохоронці з’ясували, що у помешканні дитина була разом із мамою. Жінка запевняє, що на кілька хвилин вийшла у під’їзд, а коли повернулась, сина в помешканні не було. Про те, що її син випав із вікна, жінку сповістив сусід, який знайшов дитину на городі біля будинку.
Ймовірно, малюк виліз у відчинене навстіж вікно та впав на недавно скопану грядку. Пухкий ґрунт пом’якшив приземлення, і дитина не травмувалась.
Нагадаємо, чоловік покінчив з життям самогубством, вистрибнувши з 7-го поверху лікарні в Харкові. Інформація про подію надійшла до Немишлянського відділу поліції 3 травня близько 06:30.