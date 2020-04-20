Двукратный чемпион Англии по футболу пропал на карантине в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Французский полузащитник Самир Насри перестал выходить на связь после перелета в ОАЭ, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
ФК "Андерлехт" из Бельгии призвал игроков держать клуб в курсе своих передвижений и графика тренировок, и Насри стал единственным, кто проигнорировал эту просьбу. Француз перестал выходить на связь после перелета в ОАЭ. Также начиная с 1 апреля игрок не делал никаких записей в Instagram.
Примечательно, что бельгийский гранд рассматривает вариант с расторжением контракта с Насри.
Добавим также, в активе Насри выступления за английский "Арсенал", "Манчестер Сити", "Вест Хэм", испанскую "Севилью". Он выигрывал два чемпионства Англии, два Кубка футбольной лиги, Суперкубок Англи, Кубок Интертото. Также в его активе 41 проведенный матч за сборную Франции.
Напомним, что в начале 2018 года Насри получил полугодовую дисквалификацию, которая была впоследствии была продлена еще на год.