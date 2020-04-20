Двократний чемпіон Англії з футболу зник на карантині в ОАЕ

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Французький півзахисник Самір Насрі перестав виходити на зв'язок після перельоту в ОАЕ, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

ФК "Андерлехт" з Бельгії закликав гравців тримати клуб в курсі своїх пересувань і графіка тренувань, і Насрі став єдиним, хто проігнорував це прохання. Француз перестав виходити на зв'язок після перельоту в ОАЕ. Також починаючи з 1 квітня гравець не робив жодних записів в Instagram.

Примітно, що бельгійський гранд розглядає варіант з розірванням контракту із Насрі.

Додамо також, в активі Насрі виступи за англійські "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Вест Хем", іспанську "Севілью". Він вигравав два чемпіонства Англії, два Кубки футбольної ліги, Суперкубок Англі, Кубок Інтертото. Також в його активі 41 проведений матч за збірну Франції.

Нагадаємо, що на початку 2018 року Насрі отримав піврічну дискваліфікацію, яка була згодом продовжена ще на рік.

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