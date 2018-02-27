Двократний чемпіон Англії Насрі отримав піврічну дискваліфікацію

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА (CEDB) виніс рішення щодо справи над екс-півзахисником збірної Франції Саміром Насрі, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Після дисциплінарного розгляду справи, порушеної 6 березня 2017 року проти гравця Саміра Насрі за порушення Антидопінгових правил УЄФА, було прийнято наступне рішення:

“Гравець Самір Насрі визнаний винним у використанні забороненого методу відповідно до підрозділу M2, частина 2 забороненого списку WADA. У цьому контексті (CEDB) прийняв рішення призупинити дію Саміра Насрі протягом шести місяців за порушення Всесвітнього антидопінгового кодексу і Антидопінгових правил УЄФА”, — йдеться у заяві УЄФА.

Зазначається, що рішення було прийнято 22 лютого і відкрито для апеляції.

Зауважимо, що раніше ЗМІ повідомляли про пройдену французом в 2016 році вітамінну терапію в клініці “DripDoctors” у Лос-Анджелесі. Такий вид лікування міг приховати сліди використання допінгу.

Додамо, що раніше Насрі виступав за англійські “Арсенал”, “Манчестер Сіті”, іспанську “Севілью”. Вигравав два чемпіонства Англії, два Кубки футбольної ліги, Суперкубок Англії. Також в його активі 41 проведений матч за збірну Франції.

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