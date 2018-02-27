Двукратный чемпион Англии Насри получил полугодовую дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) вынес решение по делу над экс-полузащитником сборной Франции Самиром Насри, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
После дисциплинарного разбирательства дела, возбужденного 6 марта 2017 против игрока Самира Насри за нарушение антидопинговых правил УЕФА, было принято следующее решение:
“Игрок Самир Насри признан виновным в использовании запрещенного метода в соответствии с подразделом M2, часть 2 запрещенного списка WADA. В этом контексте (CEDB) принял решение приостановить действие Самира Насри в течение шести месяцев за нарушение Всемирного антидопингового кодекса и Антидопинговых правил УЕФА”, - говорится в заявлении УЕФА.
Отмечается, что решение было принято 22 февраля и открыто для апелляции.
Заметим, что ранее СМИ сообщали о пройденной французом в 2016 году витаминную терапию в клинике “DripDoctors” в Лос-Анджелесе. Такой вид лечения мог скрыть следы использования допинга.
Добавим, что ранее Насри выступал за английский “Арсенал”, “Манчестер Сити”, испанскую “Севилью”. Выигрывал два чемпионства Англии, два Кубка футбольной лиги, Суперкубок Англии. Также в его активе 41 проведенный матч за сборную Франции.