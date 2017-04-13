Двоих торговцев боеприпасами задержали на Черниговщине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Прилуках на Черниговщине двоих торговцев боеприпасами. Они пытались продать патроны с мест боевых действий времен Второй мировой войны в зоне АТО. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Правоохранители установили, что часть средств поражения сообщники привезли из района проведения антитеррористической операции, другую нашли во время незаконных раскопок в местах боевых действий периода Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали одного из злоумышленников по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в момент продажи сотни патронов калибра 7,62 мм.
Во время обысков в местах проживания торговцев изъяты две гранаты Ф-1 с запалами, почти три килограмма артиллерийского и баллистического пороха, более восьмисот патронов разного калибра, в частности к автомату Калашникова, крупнокалиберному пулемета, пистолетам Макарова и ТТ, большое количество холодного оружия.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН, 13 апреля в результате взрыва возле дворца искусств в Виннице погиб военный.