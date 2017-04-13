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Двох торгівців боєприпасами затримали на Чернігівщині

Двох торгівців боєприпасами затримали на Чернігівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Прилуках на Чернігівщині двох торгівців боєприпасами. Вони намагалися продати набої з місць бойових дій часів Другої світової війни у зоні АТО. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Правоохоронці встановили, що частину засобів ураження спільники привезли з району проведення антитерористичної операції, іншу знайшли під час незаконних розкопок у місцях бойових дій періоду Другої світової війни", - йдеться у повідомленні. 

Оперативники спецслужби затримали одного із зловмисників згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в момент продажу сотні патронів калібру 7,62 мм.

Під час обшуків у місцях проживання торгівців вилучені дві гранати Ф-1 із запалами, майже три кілограми артилерійського та балістичного пороху, понад вісімсот набоїв різного калібру, зокрема до автомату Калашникова, крупнокаліберного кулемету, пістолетів Макарова та ТТ, велику кількість холодної зброї.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН, 13 квітня внаслідок вибуху біля палацу мистецтв у Вінниці загинув військовий.

 

Українські Національні Новини

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