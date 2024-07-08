С начала года украинские саперы обследовали более 171 тыс. га, более 150 тыс. га возвращено аграриям 3 часа назад • 93682 просмотра

Графики отключений отменили до 14:00 по всей Украине - Укрэнерго 4 часа назад • 91810 просмотра

Курс валют на 8 июля: доллар остался на том же уровне, а цена евро выросла 6 часов назад • 85255 просмотра

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта Эксклюзив 6 часов назад • 154057 просмотра