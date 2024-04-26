Измененное из-за атак рф движение поездов в Харьковской области восстановили после ремонта инфраструктуры

На фоне войны уровень вакцинации в Украине практически не изменился, на точность данных влияет выезд людей за границу - эксперт

По словам Федора Лапия, председателя Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, уровень иммунизации в Украине остался практически таким же, как и до пандемии COVID-19: только 85% детей получили три дозы вакцин от коклюша, дифтерии и столбняка в течение первого года жизни, и несколько лучше охват прививками от кори, паротита и краснухи, хотя эти данные могут быть не совсем точными из-за того, что перемещенные украинцы делают прививки за рубежом.