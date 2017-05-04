Две нарколаборатории ликвидировали в Черниговской области

"Четверо жителей Сновского района наладили производство опия в хозяйственных помещениях двух частных усадеб. В течение суток злоумышленники изготавливали более 150 кубов наркотика, что по ценам "черного рынка" составляет примерно 10 тыс. грн", - говорится в сообщении

Оперативники спецслужбы задержали членов преступной группы во время очередной реализации партии наркотиков.

В результате обыска помещений задержанных стражи порядка изъяли наркотическое сырье, оборудование для изготовления опия и более 6 литров готовой наркопродукции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН 3 мая, торговца наркотиками в Черновцах приговорили к 4,5 годам заключения.