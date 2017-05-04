Дві нарколабораторії ліквідували на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Дві нарколабораторії з виготовлення ацетильованого опію ліквідували на Чернігівщині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Четверо мешканців Сновського району налагодили виробництво опію у господарських приміщеннях двох приватних садиб. Впродовж доби зловмисники виготовляли понад 150 кубів наркотику, що за цінами "чорного ринку" становить приблизно 10 тис. грн", - йдеться у повідомленні
Оперативники спецслужби затримали членів злочинної групи під час чергової реалізації партії наркотичного засобу.
У результаті обшуку помешкань затриманих правоохоронці вилучили наркотичну сировину, обладнання для виготовлення опію та понад шість літрів готової наркопродукції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН 3 травня, торговця наркотиками у Чернівцях засуджено до 4,5 років ув'язнення.