Два человека погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов в Закарпатской области

Как выяснили правоохранители, авария произошла между смт. Буштино Тячевского района и селом Сокирница Хустского района. Причиной ДТП стало то, что совершая маневр обгона, 38-летний водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter", житель села Усть-Чорная, выехал на встречную полосу - и столкнулся с другим "Mercedes Sprinter", водитель которого, 34-летний житель Мукачево, вскоре умер в Хустской центральной районной больнице.

От полученных травм на месте происшествия скончалась и 55-летняя жительница города Тячев, пассажирка авто, которое выехало на встречную полосу.

Еще трое травмированных участников ДТП госпитализированы. Обстоятельства и причины аварии выясняются.