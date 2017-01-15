Два человека погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов в Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера около 11:00 в результате столкновения двух микроавтобусов "Mercedes Sprinter", которое произошло неподалеку Тячева Закарпатской области, умерла 55-летняя женщина и 54-летний мужчина. Еще три человека травмированы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Закарпатской области, сообщает УНН.
Как выяснили правоохранители, авария произошла между смт. Буштино Тячевского района и селом Сокирница Хустского района. Причиной ДТП стало то, что совершая маневр обгона, 38-летний водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter", житель села Усть-Чорная, выехал на встречную полосу - и столкнулся с другим "Mercedes Sprinter", водитель которого, 34-летний житель Мукачево, вскоре умер в Хустской центральной районной больнице.
От полученных травм на месте происшествия скончалась и 55-летняя жительница города Тячев, пассажирка авто, которое выехало на встречную полосу.
Еще трое травмированных участников ДТП госпитализированы. Обстоятельства и причины аварии выясняются.