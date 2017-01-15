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Дві людини загинуло і троє госпіталізовано через зіткнення двох мікроавтобусів на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора близько 11:00 внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів “Mercedes Sprinter”, що сталося неподалік Тячева на Закарпатті, померла 55-річна жінка та 54-літній чоловік. Ще троє осіб травмовано. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Про це поінформували у відділі комунікації поліції в Закарпатській області, повідомляє УНН.

Як з’ясували правоохоронці, аварія сталася між смт.Буштино Тячівського району та селом Сокирниця Хустського району. Причиною ДТП стало те, що здійснюючи маневр обгону, 38-річний водій мікроавтобуса “Mercedes Sprinter”, мешканець села Усть Чорна, виїхав на зустрічну смугу — і зіткнувся з іншим “Mercedes Sprinter”, водій якого, 34-літній мукачівець, невдовзі помер у Хустській центральній районній лікарні.

Від отриманих травм на місці події померла й 55-річна мешканка міста Тячів, пасажирка авто, що виїхало на зустрічну смугу.

Ще трьох травмованих учасників ДТП госпіталізовано. Обставини та причини аварії з’ясовуються.

 

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