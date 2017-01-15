Дві людини загинуло і троє госпіталізовано через зіткнення двох мікроавтобусів на Закарпатті

Як з’ясували правоохоронці, аварія сталася між смт.Буштино Тячівського району та селом Сокирниця Хустського району. Причиною ДТП стало те, що здійснюючи маневр обгону, 38-річний водій мікроавтобуса “Mercedes Sprinter”, мешканець села Усть Чорна, виїхав на зустрічну смугу — і зіткнувся з іншим “Mercedes Sprinter”, водій якого, 34-літній мукачівець, невдовзі помер у Хустській центральній районній лікарні.

Від отриманих травм на місці події померла й 55-річна мешканка міста Тячів, пасажирка авто, що виїхало на зустрічну смугу.

Ще трьох травмованих учасників ДТП госпіталізовано. Обставини та причини аварії з’ясовуються.