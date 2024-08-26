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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двадцать погибших и 5 миллионов пострадавших от наводнений в Бангладеш

Двадцать погибших и 5 миллионов пострадавших от наводнений в Бангладеш

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 23:28  •  1573 просмотра

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Муссонные дожди вызвали масштабные наводнения в Бангладеш, оставив 20 погибших и более 5,2 млн пострадавших. Спасательные операции затруднены из-за заблокированных дорог, правительство принимает меры для помощи.

По меньшей мере 20 человек погибли, а более 5,2 миллиона пострадали от наводнений в Бангладеш, вызванных непрерывными муссонными дождями и переполненными реками. Об этом сообщили официальные лица в воскресенье, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Наводнения оставили многих людей в отдаленных районах отрезанными от внешнего мира, заставив их срочно нуждаться в еде, чистой воде, лекарствах и сухой одежде. Заблокированные дороги затруднили спасательные и вспомогательные усилия.

Главный советник правительства Мохаммад Юнус в телевизионном обращении заявил, что администрация приняла все необходимые меры для обеспечения быстрого возвращения к нормальной жизни пострадавших от наводнения. Юнус, лауреат Нобелевской премии мира, возглавляет временное правительство, которое было приведено к присяге после бегства бывшего премьер-министра Шейх Хасины из страны из-за студенческого восстания в этом месяце.

Абдул Халим, 65-летний фермер из деревни в округе Комилла, рассказал, что его глиняный дом смыло потоком воды высотой 10 футов посреди ночи. «Здесь нет ни продуктов, ни воды. Почти никто не привез помощь глубоко в деревни. Надо идти к главной дороге, чтобы ее получить», - сказал он в комментарии для Reuters.

Некоторые жители Бангладеш заявили, что наводнения могли быть вызваны открытием шлюзов на дамбах в соседней Индии, однако эта версия была отвергнута властями Нью-Дели.

«Мы начали переговоры с соседними странами, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем,» - отметил Юнус.

Бангладешское метеорологическое управление предупредило, что наводнения могут продолжаться, если муссонные дожди продолжатся, поскольку уровень воды спадает очень медленно.

Более 400 тысяч человек нашли убежище в примерно 3,500 убежищах в 11 пострадавших от наводнений районах. Почти 750 медицинских команд работают на местах, а армия, воздушные и военно-морские силы и пограничная охрана Бангладеш помогают в спасательных операциях.

Согласно анализу Всемирного банка 2015 года, 3,5 миллиона человек в Бангладеш, одной из стран, наиболее уязвимых к климатическим изменениям, подвергаются риску ежегодных наводнений рек. Ученые утверждают, что изменение климата усугубляет такие катастрофические явления.

«Влияние нынешних муссонных дождей было широкомасштабным и разрушительным», - сказала Кабита Бозе, директор организации Plan International Bangladesh. «Целые общины полностью затоплены, и сейчас миллионы людей, включая детей, нуждаются в безопасном убежище и жизненно необходимой гуманитарной помощи», - добавила она.

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Лилия Подоляк

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