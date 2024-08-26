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Двадцять загиблих та 5 мільйонів постраждалих від повеней у Бангладеш

Двадцять загиблих та 5 мільйонів постраждалих від повеней у Бангладеш

Київ • УНН

 • 20621 перегляди

Мусонні дощі спричинили масштабні повені в Бангладеш, залишивши 20 загиблих і понад 5,2 млн постраждалих. Рятувальні операції ускладнені через заблоковані дороги, уряд вживає заходів для допомоги.

Щонайменше 20 людей загинули, а понад 5,2 мільйона постраждали від повеней у Бангладеш, спричинених безперервними мусонними дощами та переповненими річками. Про це повідомили офіційні особи в неділю, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Повені залишили багатьох людей у віддалених районах відрізаними від зовнішнього світу, змусивши їх терміново потребувати їжі, чистої води, ліків та сухого одягу. Заблоковані дороги ускладнили рятувальні та допоміжні зусилля.

Головний радник уряду Мохаммад Юнус у телевізійному зверненні заявив, що адміністрація вжила всіх необхідних заходів для забезпечення швидкого повернення до нормального життя постраждалих від повені. Юнус, лауреат Нобелівської премії миру, очолює тимчасовий уряд, який був приведений до присяги після втечі колишнього прем'єр-міністра Шейх Хасіни з країни через студентське повстання цього місяця.

Абдул Халім, 65-річний фермер з села в окрузі Комілла, розповів, що його глиняну хату змило потоком води висотою 10 футів посеред ночі. "Тут немає ані продуктів, ані води. Майже ніхто не привіз допомогу глибоко в села. Треба йти до головної дороги, щоб її отримати," — сказав він у коментарі для Reuters.

Деякі жителі Бангладеш заявили, що повені могли бути спричинені відкриттям шлюзів на дамбах у сусідній Індії, однак ця версія була відкинута владою Нью-Делі.

"Ми почали переговори з сусідніми країнами, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому," — зазначив Юнус.

Бангладешське метеорологічне управління попередило, що повені можуть тривати, якщо мусонні дощі продовжаться, оскільки рівень води спадає дуже повільно.

Понад 400 тисяч людей знайшли притулок у приблизно 3,500 сховищах в 11 постраждалих від повеней районах. Майже 750 медичних команд працюють на місцях, а армія, повітряні та військово-морські сили та прикордонна охорона Бангладеш допомагають у рятувальних операціях.

Згідно з аналізом Всесвітнього банку 2015 року, 3,5 мільйона людей у Бангладеш, одній із країн, найбільш уразливих до кліматичних змін, піддаються ризику щорічних повеней річок. Вчені стверджують, що зміна клімату посилює такі катастрофічні явища.

"Вплив цьогорічних мусонних дощів був широкомасштабним і руйнівним," — сказала Кабіта Бозе, директорка організації Plan International Bangladesh. "Цілі громади повністю затоплені, і зараз мільйони людей, включно з дітьми, потребують безпечного притулку та життєво необхідної гуманітарної допомоги," — додала вона.

Проливний дощ і повінь у Китаї забрали життя чотирьох людей і змусили тисячі евакуюватися30.07.24, 06:40 • 23985 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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