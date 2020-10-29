Два судьи КСУ выступили против резонансного решения о лжи в декларации

Так, Головатый сообщил, что голосовал против упомянутого решения.

“Признав такими, что не отвечают Конституции Украины, пункт 6 части первой статьи 11, пункт 8 части первой статьи 11, пункты 1, 2, 6 — 101, 12, 121 части первой, части вторую — пятую статьи 12 часть вторую статьи 13 часть вторую статьи 131, статью 35, абзац второй, третий части первой статьи 47, статьи 48, 49, 50, 51, части вторую, третью статьи 52, статью 65 Закона Национальное Агентство по предупреждению коррупции вроде бы осуществляет „контроль исполнительной ветви власти над судебной властью“. Считаю, что примененный в Решении тезис не имеет никаких юридических оснований”, — написал Головатый.

Он разъяснил, что наделение НАПК отдельными контрольными функциями и полномочиями в отношении всех субъектов, на которых распространяется действие Закона, включая судей системы судоустройства и судей КСУ, не может рассматриваться как контроль “над судебной властью”.

“Ведь определенные Законом полномочия НАПК не является вмешательством в профессиональную деятельность судей — осуществление правосудия, а направлены на достижение легитимной цели — предотвращение коррупции у государства”, — добавил он.

Со своей стороны судья Лемак заявил, что не согласен с решением, принятым КСУ 27 октября, по ряду причин. В частности, по его мнению, решение “не является надлежащим обоснованным”, а вот должное обоснование ведет к “нарушению принципа презумпции конституционности закона”.

Кроме того, отмечает судья, такие вопросы “не только четко относятся к конституционным полномочиям парламента, но и в принципе не могут быть установлены с помощью юридических аргументов в судебном процессе”.

“За доктриной „политического вопроса“ Суд должен был отказаться от рассмотрения таких вопросов”, — добавил он.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.



Со слов представителя Президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского, Зеленский не может запрашивать объяснения у судей Конституционного суда, сегодня на заседании СНБО будет принято решение о срочном инициирования законопроекта, который заполнит пробелы в антикоррупционном законодательстве.