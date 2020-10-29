Два судді КСУ виступили проти резонансного рішення про брехню в декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Заступник голови Конституційного суду України Сергій Головатий, а також суддя Василь Лемак оприлюднили розбіжну думку щодо рішення від 27 жовтня про недостовірне декларування. Аргументи суддів оприлюднено на сайті КСУ, передає УНН.
Так, Головатий повідомив, що голосував проти згаданого рішення.
“Визнавши такими, що не відповідають Конституції України, пункт 6 частини першої статті 11, пункт 8 частини першої статті 11, пункти 1, 2, 6 — 101 , 12, 121 частини першої, частини другу — п’яту статті 12, частину другу статті 13, частину другу статті 131, статтю 35, абзац другий, третій частини першої статті 47, статті 48, 49, 50, 51, частини другу, третю статті 52, статтю 65 Закону Національне Агенство з питань запобігання корупції буцім-то здійснює „контроль виконавчої гілки влади над судовою владою“. Вважаю, що застосована в Рішенні теза не має жодних юридичних підстав”, — написав Головатий.
Він роз’яснив, що наділення НАЗК окремими контрольними функціями та повноваженнями щодо всіх суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, включно з суддями системи судоустрою та суддями КСУ, не може розглядатись як контроль “над судовою владою”.
“Адже визначені Законом повноваження НАЗК не є втручанням в професійну діяльність суддів — здійснення правосуддя, а спрямовані на досягнення легітимної мети — запобігання корупції в держави”, — додав він.
Зі свого боку суддя Лемак заявив, що не згоден з рішенням, прийнятим КСУ 27 жовтня, з низки причин. Зокрема, на його думку, рішення “не є належно обґрунтованим”, а от належне обґрунтування веде до “порушення принципу презумпції конституційності закону”.
Крім того, наголошує суддя, такі питання “не лише чітко належать до конституційних повноважень парламенту, а й у принципі не можуть бути встановлені за допомогою юридичних аргументів у судовому процесі”.
“За доктриною „політичного питання“ Суд повинен був відмовитись від розгляду таких питань”, — додав він.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.
Зі слів представника Президента України у Конституційному суді Федора Веніславського, Зеленський не може запитувати пояснення у суддів Конституційного суду, сьогодні на засіданні РНБО буде ухвалено рішення про термінове ініціювання законопроекту, який заповнить прогалини в антикорупційному законодавстві.