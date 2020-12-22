Два новых вида спорта вошли в программу Европейских игр-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Два новых вида спорта добавлены в программу Европейских игр, которые пройдут в Кракове-Малопольске 2023 году, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
После объявления на прошлой неделе первых трех видов спорта, которые войдут в программу Европейских игр Краков-Малопольск-2023 — каноэ, тхэквондо и современное пятиборье, Европейские Олимпийские Комитеты подтвердили, еще два вида спорта, которые будут интегрированы в программу.
Каратэ, которое впервые будет представлено на Олимпийских играх в Токио в следующем году вернется на третьи подряд Европейские игры в 2023 году.
Европейские игры в 2023 году также дадут возможность продемонстрировать новые виды спорта, а с включением пляжного гандбола они обязательно привлекут множество поклонников на пляже Краков-Малопольск.
“Это большой шаг не только для того, чтобы пляжный гандбол стал частью Олимпийской семьи на высшем уровне, но и для дальнейшего развития этого вида спорта”, — заявил президент Европейской федерации гандбола Майкл Видерер.
Стоит отметить, что исполняющий обязанности президента ЕОК Нильс Найгаард подчеркнул, что с большим количеством видов спорта, добавленных в программу, Европейские игры действительно собирают разнообразные и новаторские предложения для лучших спортсменов в Европе в течение лета 2023 года.