Два нових види спорту увійшли у програму Європейських ігор-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Два нових види спорту додано в програму Європейських ігор, що пройдуть в Кракові-Малопольську 2023 році, передає УНН з посиланням на НОК України.
Після оголошення минулого тижня перших трьох видів спорту, які увійдуть до програми Європейських ігор Краків-Малопольська-2023 — каное, тхеквондо і сучасне п’ятиборство, Європейські Олімпійські Комітети підтвердили, ще два види спорту, що будуть інтегровані до програми.
Карате, яке вперше буде представлено на Олімпійських іграх в Токіо в наступному році, повернеться на треті поспіль Європейські ігри в 2023 році.
Європейські ігри в 2023 році також дадуть можливість продемонструвати нові види спорту, а з включенням пляжного гандболу вони обов’язково привернуть безліч шанувальників на пляжі Кракова-Малопольської.
“Це великий крок не тільки для того, щоб пляжний гандбол став частиною Олімпійської сім’ї на вищому рівні, а й для подальшого розвитку цього виду спорту”, — заявив президент Європейської федерації гандболу Майкл Відерер.
Варто відзначити, що виконувач обов’язків президента ЄОК Нільс Найгаард підкреслив, що з великою кількістю видів спорту, доданих до програми, Європейські ігри дійсно збирають різноманітні і новаторські пропозиції для кращих спортсменів в Європі протягом літа 2023 року.