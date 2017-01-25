Два нападения педофила зафиксировали в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 25 января. УНН. Полиция Ровно сегодня зафиксировала два нападения мужчины на малолетних девочек. Неизвестный приставал к девушкам в микрорайоне "Северный", сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
На ул. Шухевича педофил угрожал ножом 11-летней девочке. Пугал ребенка физической расправой.
Под вечер мужчина напал на 12-летнюю школьницу. В лифте дома на ул. Волынской Дивизии пытался снять одежду с ребенка.
После жалоб родителей полиция направила в микрорайон усиленные патрули. Нападающий, по описанию детей, - пожилой мужчина, которого пока не разыскали.
Напомним, как сообщал УНН, в Ивано-Франковске под стражу взяли педофила.