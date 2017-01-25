Два нападения педофила зафиксировали в Ровно

На ул. Шухевича педофил угрожал ножом 11-летней девочке. Пугал ребенка физической расправой.

Под вечер мужчина напал на 12-летнюю школьницу. В лифте дома на ул. Волынской Дивизии пытался снять одежду с ребенка.

После жалоб родителей полиция направила в микрорайон усиленные патрули. Нападающий, по описанию детей, - пожилой мужчина, которого пока не разыскали.

Напомним, как сообщал УНН, в Ивано-Франковске под стражу взяли педофила.