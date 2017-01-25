Два напади педофіла зафіксували у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Поліція Рівного сьогодні зафіксувала два напади чоловіка на малолітніх дівчаток. Невідомий чіплявся до дівчат у мікрорайоні "Північний", повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
На вул. Шухевича педофіл погрожував ножем 11-річній дівчинці. Лякав дитину фізичною розправою.
Під вечір чоловік напав на 12-річну школярку. У ліфті будинку на вул. Волинської Дивізії намагався зняти одяг з дитини.
Після скарг батьків поліція направила в мікрорайон посилені патрулі. Нападник, за описом дітей, - літній чоловік, якого поки не розшукали.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Івано-Франківську під варту взяли педофіла.