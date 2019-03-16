Два гола на последних минутах помогли клубу Ярмоленко вырвать победу в АПЛ

Игра началась удачно для “молотобойцев”. На 15 минуте Лансини заработал право на пробитие пенальти, который удачно пробил по центру ворот капитан команды Марк Нобл. Однако через две минуты цифры на табло сравнял Бакуна, а в конце 30 минуты Эхерн Грант позволил гостям уйти на перерыв в статусе лидера — 1:2.

Все тот же Эхерн Грант на 65 минуте отличился дублем, но в заключительные 15 минут баталии хозяева совершили камбэк, забив трижды. На 75 минуте отставание уменьшил Огбонна, а на 84 и 90+1 минутах героем стал Чичарито — мексиканец забил дважды (4:3).

Таким образом, клуб Ярмоленко набрал 42 балла — 9 место в лиге, “Хаддерсфилд” идет последним — 14 пунктов.

Добавим также, в других баталиях “Лестер” в гостях в меньшинстве обыграл “Бёрнли”, а “Борнмут” и “Ньюкасл” сыграли вничью 2:2.