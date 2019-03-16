Два голи на останніх хвилинах допомогли клубу Ярмоленка вирвати перемогу в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В одній із зустрічей 31-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Вест Хем” вдома приймав аутсайдера змагань “Хаддерсфілд”, передає кореспондент УНН.
Гра розпочалася вдало для “молотобійців”. На 15 хвилині Лансіні заробив право на пробиття пенальті, який вдало пробив по центру воріт капітан команди Марк Нобл. Проте через дві хвилини цифри на табло зрівняв Бакуна, а наприкінці 30 хвилини Ехерн-Грант дозволив гостям піти на перерву у статусі лідера — 1:2.
Все той же Ехерн-Грант на 65 хвилині відзначився дублем, але в заключні 15 хвилин баталії господарі здійснили камбек, забивши тричі. На 75 хвилині відставання зменшив Огбонна, а на 84 і 90 + 1 хвилинах героєм став Чічаріто — мексиканець забив двічі (4:3).
Таким чином, клуб Ярмоленка набрав 42 бали — 9 місце в лізі, “Хаддерсфілд” йде останнім — 14 пунктів.
Додамо також, в інших баталіях “Лестер” в гостях у меншості обіграв “Бернлі”, а “Борнмут” і “Ньюкасл” зіграли внічию 2:2.