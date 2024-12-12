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Два ферросплавных завода скрыли от государства более миллиарда гривен

Два ферросплавных завода скрыли от государства более миллиарда гривен

Киев  •  УНН

 • 873 просмотра

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БЭБ выявило схему уклонения от уплаты налогов двумя ферросплавными заводами на сумму 1,2 млрд грн. Предприятия экспортировали продукцию по заниженным ценам в Европу, не возвращая валютную выручку в Украину.

БЭБ раскрыло схему уклонения от уплаты налогов двумя ферросплавными заводами на 1,2 млрд грн. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, предприятия в течение длительного времени экспортировали ферросплавы в Австрию, Кипр и другие европейские страны. При этом 90% произведенной продукции продавалось по значительно заниженным ценам, что позволило избежать уплаты налогов в больших масштабах. 

Поэтому, по информации, валютная выручка за экспортную продукцию не возвращалась в Украину. Задолженность только одного из заводов составляет 1,1 млрд грн. Хотя в 2022-2023 годах экспортная продукция имела общую ориентировочную стоимость 853 млн долларов. 

Сейчас детективы БЭБ проводят обыски на этих предприятиях. Изымаются остатки продукции, финансовая документация и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. 

БЭБ разоблачило противоправную схему уклонения от таможенных платежей на Киевской таможне7 сент. 2023, 19:07 • 543066 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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