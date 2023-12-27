Два человека погибли, по меньшей мере пять пострадавших в результате ударов вс рф по прифронтовым регионам - Клименко

По сообщению министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате осуществленного российскими захватчиками обстрела Одесской и Херсонской областей, - погибли два человека, пострадали не менее 5 человек, передает УНН.

Детали

Согласно информации ведомства по Одесской области, сейчас известно, что около полуночи российские оккупанты выпустили по региону беспилотники. Сообщается, о гибели одного человека; четыре человека пострадали - среди них есть 6-летний ребенок. Повреждены жилые дома, а также незаселенная новостройка в Одессе; обошлось без детонации.

Херсонская область под непрерывными ударами со стороны российской армии: вчера вечером враг из артиллерии ударил по Антоновке - один человек пострадал. Кроме того, в течение ночи оккупанты обстреливали Херсон: поврежден торговый центр, гараж, магазин, мобильное укрытие, автомобили. Согласно информации МВД, оккупанты также ударили по территории научно-исследовательского учреждения в Херсонском районе. Один человек погиб один человек.

Из-за массированного вражеского обстрела в Херсоне перебои с электричеством и мобильной связью

Дополнение

Оккупанты также обстреляли Донецкую область. Как указывается, спасатели потушили пожар в многоэтажке и спасли трех человек. Под ударом была и Днепропетровская область - ликвидирован пожар на территории сельхозпредприятия.

Напомним,

В Херсоне во время удара рф по вокзалу погиб лейтенант полиции с Кировоградщины, еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями. Также ранения получили двое гражданских.