Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета 30 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.
Официальный сервисный аккаунт Telegram разослал пользователям в России сообщение о согласованном с мэрией Москвы митинге, организатором которого является Либертарианская партия РФ, против блокирования мессенджера. Как пишет издание, сообщение содержит ссылку на запись основателя Telegram Павла Дурова — первую в его русскоязычном телеграмм-канале, который был создан 29 апреля.
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“Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на распутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если не действовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может изменить ход истории”, — заявил Дуров.
Акция начнется в 14:00 в столице России на проспекте Сахарова.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.
Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованые мессенджером IP-адреса этих компаний, в результате чего ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России. Так, 27 апреля ряда российских пользователей оказались недоступны “ВКонтакте”, “Яндекс”, Twitter, Facebook и “Одноклассники”. Роскомнадзор пояснил, что “кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов” связано с “технологическими особенностями работы системы”.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью РИА “Новости” ранее заявил, что заблокировать Telegram посредством внесения в “черный список” IP-адресов невозможно, и война с мессенджером “продлится вечно”.