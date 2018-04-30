Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета

Официальный сервисный аккаунт Telegram разослал пользователям в России сообщение о согласованном с мэрией Москвы митинге, организатором которого является Либертарианская партия РФ, против блокирования мессенджера. Как пишет издание, сообщение содержит ссылку на запись основателя Telegram Павла Дурова — первую в его русскоязычном телеграмм-канале, который был создан 29 апреля.

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“Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на распутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если не действовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может изменить ход истории”, — заявил Дуров.

Акция начнется в 14:00 в столице России на проспекте Сахарова.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованые мессенджером IP-адреса этих компаний, в результате чего ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России. Так, 27 апреля ряда российских пользователей оказались недоступны “ВКонтакте”, “Яндекс”, Twitter, Facebook и “Одноклассники”. Роскомнадзор пояснил, что “кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов” связано с “технологическими особенностями работы системы”.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью РИА “Новости” ранее заявил, что заблокировать Telegram посредством внесения в “черный список” IP-адресов невозможно, и война с мессенджером “продлится вечно”.