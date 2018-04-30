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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Дуров закликав москвичів вийти на мітинг за свободу інтернету

Київ • УНН

 • 10802 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Засновник месенджера Telegram Павло Дуров закликав москвичів вийти на мітинг за свободу інтернету 30 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Meduza.

Дуров закликав москвичів вийти на мітинг за свободу інтернету

Офіційний сервісний акаунт Telegram розіслав користувачам у Росії повідомлення про узгоджений із мерією Москви мітинг, організатором якого є Лібертаріанська партія РФ, проти блокування месенджера. Як пише видання, повідомлення містить посилання на запис засновника Telegram Павла Дурова — першу в його російськомовному телеграм-каналі, який був створений 29 квітня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Месенджер Telegram відновив роботу у більшій частині Європи

“Хтось скаже, що мітинг нічого не змінить. Це не так. Росія перебуває на роздоріжжі — повномасштабна цензура ще не була введена. Якщо не діяти, Росія втратить Telegram і інші популярні сервіси. Ваша активна участь може змінити хід історії”, — заявив Дуров.

Акція почнеться о 14:00 в столиці Росії на проспекті Сахарова.

Нагадаємо, Таганський суд Москви 13 квітня задовольнив вимогу Роскомнагляду про блокування доступу до месенджер Telegram в Росії за ненадання ФСБ ключів для дешифрування повідомлень користувачів. 16 квітня оператори зв’язку приступили до процедури блокування.

Для обходу блокування Telegram задіяв хостинг Amazon і Google, Роскомнадзор почав блокувати використані месенджером IP-адреси цих компаній, у результаті чого ряд сторонніх ресурсів зіткнувся з неполадками у роботі в Росії. Так, 27 квітня ряду російських користувачів виявилися недоступні “ВКонтакте”, “Яндекс”, Twitter, Facebook і “Однокласники”. Роскомнагляд пояснив, що “короткочасне потрапляння до реєстру окремих IP-адрес” пов’язане з “технологічними особливостями роботи системи”.

Інтернет-омбудсмен Дмитро Мариничев в інтерв’ю РІА “Новини” раніше заявив, що заблокувати Telegram за допомогою внесення в “чорний список” IP-адрес неможливо, і війна з месенджером “триватиме вічно”.

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