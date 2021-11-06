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Дуров допустил введение в Telegram платы для отключения рекламы

Киев • УНН

 • 22479 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Telegram работают над функцией, позволяющей отключить рекламу в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, пишет УНН.

Дуров допустил введение в Telegram платы для отключения рекламы

Детали

“Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram”, — рассказал Дуров.

Он отметил, что в Telegram ожидают запуска этой функции уже в ноябре.

Дуров объяснил, что многие пользователи Telegram пожелали добавить функцию отключения рекламных объявлений, которые в скором времени появятся в мессенджере. Кроме того, о возможности выключить рекламу просят владельцы некоторых Telegram-каналов. В компании сейчас “просчитывают экономические условия” добавления такой возможности, добавил Дуров.

“Скоро рекламодатели смогут размещать „невидимое“ объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведет к отсутствию объявлений в этом канале”, — сообщил он.

Основатель Telegram также пояснил, что руководство Telegram стремится к достижению окупаемости мессенджера.

Ранее

Собственную рекламную систему в Telegram Дуров анонсировал в конце октября. Система пока находится в тестовом режиме, она доступна по ссылке promote.telegram.org. Дуров объяснил, что сейчас в Telegram-канал публикуется только та реклама, которую размещают сами владельцы каналов в формате обычных сообщений. Тогда как официальные рекламную сообщения станут более комфортными для пользователей, а доход от рекламы позволит мессенджеру оставаться бесплатным, заверил он.

Дуров говорил, что сперва вся прибыль от рекламы будет идти мессенджеру, в дальнейшем часть доходов смогут получить каналы, в которых размещены объявления. По его словам, рекламные сообщения появятся только в крупных каналах с общим доступом, число их подписчиков должно превышать 1 тыс. человек. По оценке Дурова, поддержка таких каналов приводит к наибольшим расходам мессенджера. При этом, отметил он, размер спонсируемых сообщений не превысит 160 символов, в них не будет изображений или внешних ссылок, а сами они будут подбираться по тематике канала.

“Никакие пользовательские данные не собираются и не анализируются для отображения рекламы, и каждый пользователь, просматривающий определенный канал в Telegram, видит одни и те же спонсируемые сообщения”, — сообщается на сайте рекламной платформы.

Тестирование рекламной системы началось 5 ноября, когда в крупных Telegram-каналах появились рекламные сообщения от Дурова.

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